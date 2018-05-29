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29.05.18 10:08
Двоих фальшивомонетчиков в Омске обвиняют в попытке сбыта 6 млн поддельных рублей
Как отмечает полиция, к делу оказались причастны житель Ленинградской области и его знакомый омич. Иногороднего соучастника задержали в квартире, которую он арендовал в Омске, местного жителя - в одном из районов области, где он пытался скрыться.
"У омича изъято 14 фальшивых купюр - три обнаружены при нем, 11 нашли в его квартире в Центральном округе. У приезжего мужчины обнаружено 1 205 банкнот - 16 были спрятаны в шкафу, остальная партия фальшивок находилась в пакете, который тот выбросил в окно, когда к нему пришли с обыском. Общая сумма доставленных в область поддельных купюр превысила 6 млн рублей", - говорится в сообщении.
Согласно заключению технико-криминалистических экспертиз, все банкноты представляют собой два склеенные листа, изображение на которых выполнено методом струйной и трафаретной печати.
Омскому фигуранту предъявлено обвинение в перевозке, хранении и сбыте поддельных денег (ч. 1 ст. 186 УК РФ), а иногороднему соучастнику еще вменен квалифицирующий признак "в крупном размере" (ч. 2 ст. 186 УК РФ). Однако дело в отношении последнего, согласившегося сотрудничать со следствием, выделено в отдельное производство, его рассмотрит Ленинский районный суд Омска. Первый фигурант предстанет перед законом в Центральном районном суде.
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