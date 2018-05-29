Три артиллерийских катера Каспийской флотилии усилили охрану Крымского моста

29.05.18 10:24

© РИА Новости. Александр Полегенько

29 мая. Interfax-Russia.ru - Каспийская флотилия выделила три артиллерийских катера для усиления охраны Крымского моста, сообщил во вторник "Интерфаксу-АВН" источник, знакомый с ситуацией.

"Три артиллерийских катера проектов 1204 "Шмель" и 1400М "Гриф-М" по внутренним водным путям переброшены из Астрахани в Керчь и приступили к боевой службе по охране Крымского моста", - уточнил он.

Катера проекта 1204 предназначены для действий на внутренних акваториях. Основное вооружение - 76-мм артиллерийское орудие и 17-ствольная пусковая установка 140-мм неуправляемых ракет.

Катера проекта 1400М предназначены для охраны прибрежных районов, открытых рейдов, внутренних водоемов. Основное вооружение - турельно-башенная пулеметная установка "Утес-М".