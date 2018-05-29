Сдачу ЕГЭ в нескольких районах Якутии могут отменить из-за отсутствия электричества и интернета

29.05.18 10:49

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

29 мая. Interfax-Russia.ru - Проведение единого государственного экзамена по математике в восьми районах Якутии могут отменить из-за перебоев с электроснабжением и отсутствия интернета, сообщил заместитель министра образования и науки республики Эдуард Кондратьев на совещании по вопросам аварийно-восстановительных работ в пострадавших от паводка районах.

"Существует проблема с интернетом в восьми районах. С подключением резервных двигателей работают 236 пунктов проведения экзаменов из 238. Два пункта закрыты по согласованию с Гособрнадзором в селах Кюпцы и Эльдикан Усть-Майского района. Дети будут сдавать экзамены в райцентре", - сказал Э. Кондратьев.

По его словам, возможен крайний вариант - отмена проведения ЕГЭ по математике 30 мая в районах и городских округах, где на сегодняшний день нет света, и имеются проблемы с доступом в интернет.

По информации министерства образования Якутии, ЕГЭ по географии, информатике и информационным технологиям 28 мая прошли в штатном режиме, без сбоев и нарушений. Основной период ЕГЭ в 2018 году проходит с 28 мая по 2 июня.