Китайские кинематографисты собираются снять в Приморье приключенческий фильм о поисках сокровищ

29.05.18 10:53

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

29 мая. Interfax-Russia.ru - Кинематографисты из Китая планируют в августе начать во Владивостоке съемки комедии под рабочим названием "Удивительные приключения в России", сообщила пресс-служба администрации Приморья.

По словам представителей китайской кинокомпании Shangbao Jiayi Intenrnational Film CULTURE Media (Beijing) Co Ltd, часть фильма уже отснята в Китае. Главные герои картины - русская балерина и молодой китаец, отношения которых развиваются на фоне поиска старых семейных драгоценностей, часть которых оказалась в России, а часть - в КНР.

Съемочная группа планирует снимать фильм на центральной улице Владивостока - Светланской, Золотом и Русском мостах, исторических зданиях на улице Пушкинской, в филармонии и картинной галерее.