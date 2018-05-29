Авиация ведет поиски вертолета Ми-2 в Забайкалье

29.05.18 11:24

© РИА Новости. Игорь Онучин

29 мая. Interfax-Russia.ru - Авиация участвует в поисках вертолета Ми-2, на борту которого находилось три человека, в Кыринском районе Забайкальского края, сообщили во вторник агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В его поисках задействован вертолет МЧС Ми-8, самолет Ан-26 Росавиации", - сказали в пресс-службе.

По данным источника "Интерфакса" в оперативном штабе поисково-спасательной операции, с пропавшим вертолетом "нет связи более трех часов". "По маршруту следования вертолета вылетел самолет со спасателями и несколько вертолетов", - сказал источник.

"Предварительно облет совершался директором Сохондинского заповедника. За штурвалом вертолета по предварительным данным мог находиться руководитель регионального отделения ДОСААФ", - сказал источник.

В свою очередь в экстренных службах региона агентству сообщили, что на борту находился летчик и два сотрудника заповедника. Вертолет совершал облет заповедника.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось со ссылкой на источник, что в Забайкальском крае не могут установить связь с экипажем вертолета Ми-2, который, по предварительным данным, принадлежит ДОСААФ.

Вертолет не вышел на связь с землей в установленное время. На борту находятся три человека. Его маршрут пролегал над лесистой местностью.

"Там густая тайга. Вполне вероятно, что связи там может и не быть, а вертолет может перелетать с площадки на площадку. Говорить об аварийной ситуации преждевременно", - сказал источник.