Озеро Черное в Некрасовке благоустроят к 2020 году

29.05.18 11:29

© РИА Новости. Сергей Пятаков

29 мая. Interfax-Russia.ru - Проект ландшафтного парка на озере Черное в Некрасовке планируется завершить к 2020 году, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Единая ландшафтная зона объединит семь разных парков: городской, спортивный, прибрежный с пляжем, пейзажный, рыболовный и так далее. Среди всех парков основной достопримечательностью станет "архипелаг" - цепочка понтонных островов, каждому из которых будет отведена определенная функция: остров - пляж, остров растений, остров для проведения мероприятий и тихих посиделок с друзьями", - сказал главный архитектор.

По его словам, завершить работы планируется к 2020 году.

Как сообщал ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин, общая протяженность веломаршрута вокруг озера составит около 5 км, благоустроенной набережной - 2,4 км. Общая площадь благоустройства вокруг озера Черное составит около 18 га.