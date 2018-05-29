Аэропорт Казани эвакуировали из-за звонка о заложенном взрывном устройстве

29.05.18 11:32

© РИА Новости. Максим Богодвид

29 мая. Interfax-Russia.ru - Пассажиры и персонал казанского аэропорта были эвакуированы во вторник после звонка о якобы заложенном в аэропорту взрывном устройстве, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.

"В 06:52 мск в международный аэропорт "Казань" поступил звонок о якобы заложенном в аэропорту взрывном устройстве. Была проведена эвакуация пассажиров и персонала", - сказал А.Гатауллин.

После проверки зданий кинологическими подразделениями полиции и другими структурами в 08:20 мск аэропорт возобновил свою работу. Задержек рейсов нет.