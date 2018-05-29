В Эрмитаже покажут портреты священнослужителей израильской художницы Дафны Таль

29.05.18 11:38

© РИА Новости. Игорь Руссак

Санкт-Петербург. 29 мая. Interfax-Russia.ru - В Реставрационно-хранительском центре "Старая Деревня" Эрмитажа во вторник открывается выставка фотографий израильской художницы Дафны Таль.

Как сообщает пресс-служба музея, на выставки представлены 38 фотографий. В серии фотографий изображены люди и места, относящиеся к православной церкви Святой Земли - современных Израиля и Палестины.

Серия представляет собой палитру портретов священнослужителей, запечатленных во время молитвы, фотографий церковных служб и обрядов, храмовых интерьеров и пейзажей.