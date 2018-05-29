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29.05.18 11:48

Правкомиссия одобрила нулевой НДС для авиаперевозок на Дальний Восток

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
29 мая. Interfax-Russia.ru - Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект об обнулении НДС на внутренние авиаперевозки в регионы Дальнего Востока.

"В целях развития транспортной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа законопроектом предлагается установить ставку НДС в размере 0% в отношении операций по реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления и (или) пункт назначения пассажиров и багажа расположены на территории Дальневосточного федерального округа", - сообщается на сайте правительства РФ.

Законопроект подготовлен Минфином, он будет рассмотрен на одном из заседаний правительства, дата его проведения не указана.

В настоящее время НДС на внутренние авиаперевозки в РФ установлен в размере 10%, исключение действует для рейсов в Крым, Севастополь и Калининградскую область, для которых налог нулевой. По итогам заседания комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в ноябре прошлого года глава правительства Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минтрансу и Минвостокразвития подготовить законопроект по обнулению НДС на авиаперевозки и в дальневосточные регионы.

До этого, в начале 2017 года, обнулить НДС на рейсы в ДФО для снижения стоимости билетов предлагало Минвостокразвития РФ. Однако источник "Интерфакса" тогда сообщал, что против инициативы выступило Минэкономразвития (в ведомстве это подтверждали). Снижение ставки НДС не гарантирует уменьшения цен на товары или услуги для конечного потребителя, говорили в Минэкономразвития. По мнению ведомства, сначала следует оценить последствия снижения в 2015 году ставки НДС на внутрироссийские авиаперевозки с 18% до 10%. В ноябре газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что Минэкономразвития все же поддержало законопроект.

По данным KPMG, для пяти из девяти субъектов ДФО авиация является безальтернативным видом транспорта, но развитие воздушных перевозок в регионе сдерживают высокие затраты авиакомпаний. При средней цене билета из Центральной России в ДФО 25,7 тыс. руб. в 2016 году расходы на одного пассажира составили 38 тыс. руб. Доля непокрытых издержек перевозчиков достигает 47%. Деятельность авиакомпаний в регионе осложняют и условия работы местных аэропортов, принимающих рейсы только в светлое время суток и не рассчитанных на прием некоторых типов самолетов. При населении 6,7 млн человек авиационный пассажиропоток внутри ДФО в 2016 году составил 1,6 млн человек, а из центральной части РФ - 2,5 млн.

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