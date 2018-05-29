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29.05.18 12:10

Ростовская область на ПМЭФ-2018 подписала соглашения на 12 млрд рублей

Фото пресс-службы губернатора Ростовской области
29 мая. Interfax-Russia.ru – Ростовская область в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) подписала соглашения на 12 млрд рублей, что соответствует уровню прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в правительстве региона.

В частности, губернатор Ростовской области Василий Голубев и президент Группы МТС Алексей Корня подписали соглашение о развитии инфраструктуры связи и цифровизации экономики региона. В соответствии с документом, компания направит на эти цели порядка 3,5 млрд рублей. Группа намерена развивать широкий спектр инновационных цифровых сервисов и решений, связанных, в первую очередь, с интернетом вещей (IoT), мобильными приложениями в области телемедицинских и образовательных услуг, финтехом, кибербезопасностью, большими данными, облачными сервисами и электронной коммерцией. Приоритетным направлением сотрудничества является развитие инновационных технологий, связанных с цифровизацией экономики, социальной сферы, инфраструктуры населенных пунктов региона.

"Мы продолжаем те партнерские отношения, которые существуют у Ростовской области с компанией уже на протяжении ряда лет. С 2013 года действовало соглашение, по которому компания в течение трех лет вложила в развитие технической инфраструктуры донского региона 3 млрд рублей", - сказал В.Голубев.

В соответствии с подписанным в ходе форума соглашением, ООО "Мегастрой" (Ростов-на-Дону) планирует построить в Ростовской области малоэтажный жилой комплекс стоимостью около 6 млрд рублей. Площадь комплекса составит 43,6 га. Его строительство планируется начать уже в этом году. Инвестиции в первую очередь составят 600 млн рублей. В перспективе в новом комплексе будут проживать до 6 тыс. человек. Также на территории поселка будет создана соответствующая социальная инфраструктура. Отличительной особенностью поселка станет реализация концепции "дворы без машин" с большим количеством спортивных, детских площадок, общественных пространств.

Кроме того, французская компания FM Logistic планирует создать в Ростовской области складской комплекс стоимостью 2,5 млрд рублей. Объем инвестиций в строительство здания комплекса в станице Грушевская в рамках первой очереди проекта составит 1 млрд рублей. Такие планы содержатся в соглашении, которое подписали губернатор Ростовской области Василий Голубев и генеральный директор FM Logistic в России Кристоф Менивар в рамках ПМЭФ-2018.

В настоящее время в Ростовской области ведется разработка региональной "Стратегии – 2030", которая ставит перед регионом амбициозные задачи в экономической и социальной сферах.

"Сегодня мы с вами наблюдаем изменения, масштабность и динамика которых, без преувеличения, завораживает, они буквально врываются в наш привычный и относительно стабильный мир, Но чтобы не просто наблюдать, а влиять и быть успешным в новом мире, как говорят, быть в тренде, нам всем тоже придется меняться. Правило простое: меняйся, или проиграешь! Поэтому и основной тезис нашей стратегии – неизбежность и необходимость изменений", — отметил В. Голубев.

В 2019 год Ростовская область должна войти уже с согласованной и утвержденной на федеральном уровне долгосрочной Стратегией социально-экономического развития до 2030 года. Работа над проектом Стратегии должна быть завершена до 1 июля текущего года.

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