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Главные события
29.05.18 12:35

Все находившиеся в пропавшем в Забайкалье вертолете живы

© РИА Новости. Виталий Тимкив
29 мая. Interfax-Russia.ru - Пропавший в Забайкальском крае вертолет Ми-2 обнаружен в лесу, люди живы, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" директор Сохондинского заповедника, облет которого совершал вертолет.

"Вертолет совершил вынужденную посадку, все живы, с вертолетом ситуация пока непонятная", - сказал директор заповедника Виктор Яшнов.

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