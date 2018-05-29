Министр культуры РФ ждет не менее 50 тыс. гостей на фестиваль "Интермузей-2018"

29.05.18 12:45

© РИА Новости. Владимир Вяткин

29 мая. Interfax-Russia.ru - Фестиваль "Интермузей" может посетить не менее 50 тысяч человек, в его рамках будет вручена своеобразная "Золотая маска" музейной сферы, заявил министр культуры Владимир Мединский.

"Интермузей" - единственный в мире международный фестиваль профессиональных музейщиков. В этом году в нем принимает участие около 400 российских и 39 зарубежных музеев и организаций. По аналогии с прошлым годом ожидаем, что фестиваль посетит не менее 50 тыс. москвичей и гостей столицы", - сказал В.Мединский во вторник на пресс-конференции.

Он отметил, что большое внимание к смотру проявляют регионы - в этом году почётными гостями стали Московская область и Красноярский край.

Министр напомнил, что в рамках фестиваля проводится конкурс лучших проектов, реализованных музеями. "В рамках конкурса принято максимальное количество заявок - 499, специальное жюри будет выбирать наиболее достойных, это престижная награда, своего рода "Золотая маска" музейной деятельности", - сказал В.Мединский.

20 финалистам конкурса предстоит защищать свои проекты в ходе последнего этапа конкурса 1 июня.

Отдельно определяется обладатель Гран-при. В этой номинации представлены музей ГУЛАГа, ГМИИ им. Пушкина, музей истории религии, Новгородский государственный объединённый музей-заповедник и музей мирового океана.

Имена победителей назовут 3 июня. Жюри фестиваля состоит из 14 человек во главе с президентом ГМИИ Ириной Антоновой.

XX фестиваль "Интермузей-2018" пройдет на ВДНХ с 31 мая по 3 июня.