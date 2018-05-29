Выборы главы Якутии пройдут в сентябре 2018 года

29.05.18 13:03

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

29 мая. Interfax-Russia.ru - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Выборы главы и народных депутатов Якутии состоятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года, заявил председатель Госсобрания (Ил Тумэн) республики Александр Жирков в обращении, опубликованном на сайте парламента.

"Парламент республики в соответствии с законодательством примет решение о назначении выборов главы Якутии на очередном пленарном заседании 8 июня 2018 года. В этот же день будут назначены выборы народных депутатов республики VI созыва. Таким образом, выборы главы и народных депутатов Якутии состоятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года", - написано в обращении.

Как сообщалось, в понедельник глава Якутии Егор Борисов заявил о своей отставке. Врио руководителя республики назначен мэр Якутска Айсен Николаев.

Выборы главы администрации якутской столицы также пройдут в сентябре этого года.