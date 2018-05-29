Путин назначил Александра Моора врио главы Тюменской области

29.05.18 13:34

© РИА Новости. Григорий Сысоев

29 мая. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области главу администрации Тюмени Александра Моора в связи с досрочным прекращением полномочий Владимира Якушева, который назначен главой Минстроя РФ.

Соответствующий указ опубликован во вторник на сайте Кремля.

"Назначить Моора Александра Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Тюменской области", - говорится в документе.

А.Моор родился 6 января 1974 года в поселке Березняки Тюменского района.

В 1996 году окончил Тюменский госуниверситет по специальности "бухгалтерский учет и аудит". До июля 2001 года работал в банковской сфере - был вице-президентом по внешнеэкономической деятельности АОЗТ "Инвестиционный банк "Дипломат", заместителем председателя правления ОАО "Банк "Белый Север", начальником казначейства ОАО "Ханты-Мансийский банк".

Затем занимал должность заместителя директора департамента экономики администрации Тюменской области, с 2003 года по июнь 2005 года был гендиректором ОАО "Тюменский ЦУМ".

С 26 декабря 2005 года - замгубернатора Тюменской области, с февраля 2011 года - первый замглавы администрации Тюмени. В феврале 2011 года назначен на должность главы администрации Тюмени.

Женат, воспитывает четверых детей.