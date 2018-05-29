Крым уже три года сохраняет статус самого желанного места отдыха россиян

29.05.18 14:10

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

29 мая. Interfax-Russia.ru - Крым является самым желанным местом отдыха большинства опрошенных россиян, сообщил журналистам во вторник глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

В опросе ВЦИОМ приняли участие 2 тыс. человек старше 18 лет в 80 регионах России.

"37% россиян назвали Крым самым желанным местом отдыха - столько же, как и в прошлом году", - сказал В.Федоров.

На втором месте с 33%-ми оказались курорты Черноморского побережья Кавказа. "Минимум желающих - 18% - был в 2013 году, а потом дала эффект Олимпиада", - пояснил он.

В другом городе или селе захотели отдохнуть 17% опрошенных.

"Что касается отдыха за границей, то мы фиксируем снижение желающих до 21% в этом году",- добавил В.Федоров.

Согласно опросу, 9% россиян высказали желание провести отпуск дома.