Акимов, Чуйченко и Мутко вошли в набсовет ВЭБа, который покинули Дворкович, Хлопонин и Горьков

29.05.18 14:18

© РИА Новости. Александр Гальперин

29 мая. Interfax-Russia.ru - Вице-премьеры нового состава кабинета министров Максим Акимов и Виталий Мутко, а также вице-премьер - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко вошли в наблюдательный совет ВЭБа вместо покинувших правительство Аркадия Дворковича и Александра Хлопонина, а также бывшего председателя банка Сергея Горькова.

Заседание набсовета проходит во вторник в Горках под председательством его главы - премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Его новый состав отражен в материалах к заседанию.

Другие члены наблюдательного совета - первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, помощник президента РФ Андрей Белоусов и глава Минэкономразвития Максим Орешкин - сохранили свои места.

Остался в набсовете и Игорь Шувалов, недавно сменивший пост первого вице-премьера на должность главы ВЭБа.