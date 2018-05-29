29.05.18 14:21

© РИА Новости. Валерий Мельников

29 мая. Interfax-Russia.ru - Около 100 жителей Калмыкии приняли обет трезвости в день рождения Будды Шакьямуни, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в администрации центрального хурула Элисты.

"Практику обета трезвости (цер) в республике шесть лет назад ввел шаджин-лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, назвав "воздержание от алкоголя долговременными инвестициями в собственное здоровье", - отметил представитель буддийского храма.

По его словам, сроки обета каждый желающий по традиции выбирает сам - на один день, месяц, полгода и до конца жизни.

Как сообщалось, день рождения Будды Шакьямуни, который приходится в этом году на 29 мая, объявлен в Калмыкии выходным.

День рождения Будды Шакьямуни имеет подвижный характер и отмечается на 15-й лунный день священного для калмыков месяца Урс Сар. В этом году он начался 16 мая и продлится до 13 июня.