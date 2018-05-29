Режим ЧС объявлен в Устьянском районе Поморья из-за гибели озимых

29.05.18 14:29

© РИА Новости. Андрей Архипов

29 мая. Interfax-Russia.ru - В Устьянском районе Архангельской области введен режим ЧС из-за массовой гибели посевов озимых зерновых культур в результате выпревания, сообщает пресс-служба правительства Поморья во вторник.

"В результате выпревания в Устьянском районе озимые зерновые культур погибли на площади в 408 га", - говорится в сообщении.

По информации регионального министерства АПК и торговли, пострадали посевы ООО "Устьянская молочная компания". Размер причинённого ущерба, по предварительным оценкам, составил около 6 млн рублей. Урожай зерновых, который планировали собрать с пострадавших полей, предполагалось использовать как корм для крупного рогатого скота.

"В связи с гибелью озимых поля, где произошло выпревание посевов, будут перепаханы. После этого здесь либо засеют однолетние кормовые культуры, либо дадут земле "отдохнуть". Нехватку зерновых планируется заменить другими кормовыми культурами и закупкой дополнительных объёмов фуража и комбикорма", - отмечается в сообщении.

Введение режима ЧС является основанием для того, чтобы обратиться в правительство РФ за помощью в виде предоставления пострадавшему хозяйству межбюджетных трансфертов.

По информации пресс-службы, кроме Устьянского, озимые зерновые в прошлом году высевали в Вельском (165 га) и Котласском (53 га) районах, но там выпревания зафиксировано не было.

Выпревание - полная или частичная гибель озимых зерновых культур, многолетних трав и других культур в зимне-весенний период от истощения в результате продолжительного пребывания под глубоким снежным покровом.