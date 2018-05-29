Швейцарские и ингушские предприниматели обменяются опытом ведения бизнеса

29.05.18 14:46

© РИА Новости. Саид Царнаев

29 мая. Interfax-Russia.ru - Ингушетия в начале июня ожидает визит делегации Швейцарии во главе с чрезвычайным и полномочным послом этой страны в России Ивом Россье, сообщили во вторник агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе правительства региона.

"Визит швейцарской делегации в республику намечен на 6-8 июня. В состав делегации войдут представители швейцарского бизнеса, различных компаний", - сказал собеседник агентства.

По его словам, руководитель дипломатического корпуса и бизнесмены намерены ознакомиться с региональным бизнесом, инвестиционным потенциалом республики, а также обсудить вопросы обмена опытом в сфере предпринимательства.

Собеседник агентства отметил, что вопросы подготовки к предстоящему визиту премьер Руслан Гагиев подробно обсудил с руководителем аппарата правительства республики Мадиной Гойговой, замруководителя администрации главы Ингушетии - начальником протокольного отдела Фатимой Боковой и министром экономического развития Умалатом Торшхоевым.

Помимо встреч с представителями власти и бизнеса республики для гостей запланирована насыщенная культурно-познавательная экскурсия с посещением главных достопримечательностей Ингушетии, знакомство с ингушским гостеприимством, культурой и национальными блюдами.