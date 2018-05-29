Московские летние зоны отдыха будут открыты с 9:00 до 21:00 по 1 сентября

29.05.18 14:54

© РИА Новости. Антон Денисов

29 мая. Interfax-Russia.ru - С 1 июня по 1 сентября в Москве будут открыты 118 мест отдыха у воды: 11 зон с купанием, 45 зон без купания и 62 территории отдыха около водоемов, сообщил руководитель департамента ЖКХ столицы Гасан Гасангаджиев.

Как уточнил Г.Гасангаджиев на заседании президиума городского правительства во вторник, зоны отдыха будут доступны ежедневно с 09:00 до 21:00.

Глава департамента уточнил, что за последние годы количество зон отдыха в городе увеличилось в несколько раз, до 125 мест. Среди них 12 зон с купанием, 46 зон без купания и 67 мест массового отдыха около водоемов.

Портал мэрии уточняет, что купание в Москве с 1 июня разрешено в таких зонах отдыха, как Большой Садовый пруд (ул.Большая Академическая, д.38а), пляж "Левобережный" (Прибрежный проезд, д.5-7), озеро Белое (ул.Заозерная, д.2-6), Тропарево (ул.Академика Виноградова, д.12), Мещерское (ул.Воскресенская, д.5-31), Серебряный Бор-2 (ул.Таманская, д.44), Серебряный Бор-3 (4-я линия Хорошевского Серебряного Бора), Строгинская пойма (ул.Таллинская, Строгинский залив Москвы-реки), Большой городской пруд (Зеленоград, Центральный проспект), озеро Черное (Зеленоград, 6-й мкрн) и Школьное озеро (Зеленоград, 10-й мкрн).

Открытые летние бассейны будут работать в городских парках "Сокольники", "Фили", "Северное Тушино" и в "Лужниках". Кроме того, в Измайловском парке планируется открыть детский бассейн глубиной 1,1 метра.

На реконструкции находится семь столичных зон отдыха: пляжный комплекс "Бич клаб", пруды NN 3-6 на ВДНХ, Большой Очаковский пруд, Удальцовские пруды, Центральный пруд, Черневские пруды, Черневский пруд на реке Цыганке.