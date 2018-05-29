Шторм остановил переправу в Крым

29.05.18 15:19

© РИА Новости. Александр Полегенько

29 мая. Interfax-Russia.ru - Паромы в проливе между полуостровом Крым и Краснодарским краем приостановили движение во вторник днем из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС РФ.

"Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена по погодным условиям", - отмечается в сообщении.

Ранее крымские спасатели распространили экстренное предупреждение в регионе на 29-30 мая из-за сильного северо-восточного ветра, скоростью до 22 метров в секунду.

Керченская переправа (порт "Крым" - порт "Кавказ") используется для перевозки пассажиров, автомобилей, автобусов и железнодорожных вагонов через Керченский пролив.

В середине мая текущего года началось движение легковых машин и автобусов по самому длинному в России (19 километров) Крымскому мосту, грузовики пустят по нему осенью текущего года, поезда пойдут в декабре 2019 года.

Пассажиропоток на переправе резко сократился, теперь ей пользуются в основном водители фур.