Евпатория откроет курортный сезон трехдневным карнавалом

29.05.18 15:54

© РИА Новости. Андрей Павлишак

29 мая. Interfax-Russia.ru - Город-курорт Евпатория устроит карнавал с 1 по 3 июня в честь открытия курортного сезона, сообщила пресс-служба Евпаторийской администрации во вторник.

"Грандиозный карнавал "Евпатория - город детства" - праздник общения и обучения, где главные участники - дети", - говорится в пресс-релизе.

Так, 1 июня состоится костюмированное шествие, по Театральной площади пройдут семь необычных колонн. "Более 700 детей: маленьких и больших, пешком, в колясках и на велосипедах, вместе с взрослыми станут главными персонажами карнавала", - отмечается в сообщении.

После шествия гостей ждет музыкально-танцевальное шоу, в котором задействуют более 500 детей. Собравшихся ждет фейерверк.

Завершится первый праздничный день спектаклем "Гусилебеди.ru" в постановке режиссеров евпаторийского театра "Золотой ключик".

Программа продолжится 2 июня танцевальным шоу. Также состоится большой сольный концерт студии эстрадного вокала. Затем гости праздника увидят песочную анимацию "Сказочная Евпатория". Вечером на площади выступит российская группа "Сладкий сон", небо озарит фейерверк.

Третьего июня евпаторийцев и гостей курорта ждет еще два события. Первое - открытие специализированного детского пляжа общего пользования на набережной имени Горького, второе - в отремонтированном сквере возле площади Моряков откроют площадку для детей в возрасте до 6 лет и новый фонтан. Все игровые элементы выполнены из специальной резины. Такой комплекс станет третьим в России.

Кроме того, все три дня для детей и их родителей будет работать "Сказочный город": мастер-классы, игры, квесты, образовательные программы, тематические фотозоны, аниматоры.