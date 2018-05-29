Свалка загорелась под Анапой

29.05.18 16:06

© РИА Новости. Сергей Ермошин

29 мая. Interfax-Russia.ru - Мусор, бытовые отходы и сухая растительность загорелись во вторник на участке под Анапой, площадь возгорания превысила 1000 кв. метров, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

"Возгорание свалки, мусора и сухой травы произошло около 10:30 мск в районе хутора Красный под Анапой. В 12:34 мск пожарным удалось локализовать участок горения на площади более 1000 кв. метров. Пострадавших нет", - сказал сотрудник пресс-службы.

Собеседник агентства уточнил, что тушение огня серьезно затруднено из-за порывов сильного ветра. Всего в тушении принимают участие 10 пожарных машин и три десятка огнеборцев.