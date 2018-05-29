Молочная робоферма и мини-цех по переработке молока за 85 млн руб запущены в Калужской области

29.05.18 16:16

© РИА Новости. Сергей Пятаков

29 мая. Interfax-Russia.ru - Роботизированная молочная ферма и мини-цех по переработке молока торжественно запущены во вторник в Бабынинском районе Калужской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

Министр сельского хозяйства региона Леонид Громов, принявший участие в открытии объекта, осмотрел предприятие и положительно оценил проведенную работу. Он также отметил перспективность ведения агробизнеса в регионе.

"Каждое такое событие дает право заявить, что сельское хозяйство в регионе уверенно развивается. Сегодня мы открыли 36-ую роботизированную ферму. И каждая открытая ферма - это шаг к достижению заветной цели любого крестьянина: накормить не только себя, но и обеспечить продовольственную безопасность страны", - приводит пресс-служба слова Л.Громова.

Роботизированная ферма и мини-цех создана на базе "КФХ Дениса Пивкина". Объем инвестиций в создание новой фермы составил порядка 85 млн рублей. Из них 10 млн рублей - грант, полученный предприятием на развитие семейной животноводческой фермы в результате конкурсного отбора.

"По проекту проведена реконструкция молочной фермы, закуплены два роботизированных модуля, технологическое оборудование. Завезено 130 голов племенного скота голштинской породы, от которого в настоящее время получено 125 телят", - отмечается в сообщении пресс-службы.

На ферме установлена современная компьютеризированная система. С ее помощью контролируется состояние здоровья каждого животного и качество молока. Также завершены работы по вводу в эксплуатацию мини-цеха по переработке молока. Смонтированы и запущены в работу пастеризатор сырья, оборудование для приготовления сметаны и творога, полуавтомат по фасовке молока в бутылочки. При выходе на проектную мощность в КФХ планируется создать 10 новых рабочих мест.

"КФХ Дениса Пивкина" занимается разведением крупного рогатого скота и выращиванием овощей.