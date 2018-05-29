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29.05.18 17:09
Президентом ОКР избран Станислав Поздняков
За его кандидатуру проголосовало большинство членов ОКР на олимпийском собрании во вторник.
Бывший президент ОКР Александр Жуков решил оставить пост в ОКР из-за загруженности в качестве первого вице-спикера Госдумы.
Соперником С.Позднякова на выборах был руководитель общественного совета при Минспорта РФ и четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов (его выдвинул Стрелковый союз России, поддержала Федерация бокса России). С.Позднякова выдвинули 35 членов ОКР.
С уходом с поста главы ОКР А.Жукова Россия автоматически потеряла место в Международном олимпийском комитете.
А.Жуков возглавлял ОКР с 2010 года.
44-летний Станислав Поздняков - знаменитый в прошлом советский и российский саблист, четырёхкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, 13-кратный чемпион Европы, пятикратный обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта СССР и России. По окончании спортивной карьеры работал тренером, функционером в Федерации фехтования России.
В 2016 году С.Поздняков возглавил Европейскую конфедерацию фехтования, а также был избран первым вице-президентом Олимпийского комитета России.
С.Поздняков руководил российской спортивной делегацией на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
После своего избрания С.Поздняков заявил, что понимает свою ответственность за работу по усовершенствованию системы спорта в РФ.
"Сегодня олимпийское собрание приняло решение наделить меня полномочиями на четырехлетний срок. Понимаю всю ответственность, отдаю себе отчет, что нам предстоит работа по усовершенствованию нашей системы спорта, подъему нашего авторитета в мире и, самое важное, развитию спорта и олимпизма в России. Мы приложим все усилия, у нас компетентная и вдумчивая команда. ОКР - сообщество экспертов в области спорта. На такой платформе мы будем строить нашу работу", - сказал новый президент ОКР.
Он отметил, что не удивлен своей победой на выборах, так как тщательно готовился к ним.
"Я серьезно готовился к выборам. Такой результат не стал для меня удивительным", - сказал С.Поздянков.
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