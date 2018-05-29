Ивановские Плес, Юрьевец и Гаврилов Посад благоустроят на средства госказны

29.05.18 16:34

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

29 мая. Interfax-Russia.ru - Три города Ивановской области получат федеральные средства на благоустройство по итогам всероссийского конкурса среди малых городов и исторических поселений, сообщает пресс-служба облправительства.

В конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды, организованном Минстроем РФ, участвовало более 450 проектов из 82 регионов страны.

"От Ивановской области лучшими признаны проекты городов Юрьевец, Гаврилов Посад и Плес. Они признаны победителями отбора в своих категориях и получат федеральные субсидии на благоустройство в размере от 30 до 100 млн рублей", - отмечает пресс-служба.

В сообщении говорится, что Плес стал победителем отбора с проектом благоустройства рекреационной зоны вокруг Верхнего пруда.

"Сквер в этом проекте рассматривается как нетуристический объект и, в первую очередь, он благоустраивается для жителей верхней части Плеса", - подчеркивает пресс-служба.

Юрьевец и Гаврилов Посад будут реализовывать проекты благоустройства центральных площадей: Георгиевской с прилегающей к ней улицей Советской в Юрьевце и Советской площади в Гавриловом Посаде.

В этом году победители конкурса будут заниматься формированием проектно-сметной документации и прохождением экспертиз, а в 2019 году начнутся работы по благоустройству.

На конкурсе проекты представляли главы муниципалитетов и члены творческих команд в режиме онлайн на сайте конкурса и в социальных сетях, что обеспечило максимальную открытость отбора.

Как сообщалось, о программе благоустройства малых городов и исторических поселений в 2018 году президент России Владимир Путин заявил 17 января в подмосковной Коломне на Форуме малых городов и исторических поселений.

На реализацию проектов благоустройства в муниципальных образованиях дополнительно выделено 5 млрд рублей из федерального бюджета.

ил кп