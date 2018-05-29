Проекты на Д.Востоке могут войти в первую волну модернизации энергомощностей

29.05.18 16:40

© РИА Новости. Игорь Агеенко

29 мая. Interfax-Russia.ru - Проекты на Дальнем Востоке могут войти в первую волну модернизации энергомощностей, сказал предправления ассоциации НП "Совет рынка" Максим Быстров журналистам во вторник.

Сначала Минэнерго хотело объявить общую модернизацию (тепловых мощностей - ИФ), а во вторую очередь включить проекты ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) по модернизации ГЭС и электростанций на Дальнем Востоке, рассказал М.Быстров. Но теперь Минэнерго хочет сразу включить в программу модернизации Дальний Восток, отметил он.

Говоря о возможном механизме модернизации на Дальнем Востоке, М.Быстров ответил, что это точно будет не ДПМ (договоры о предоставлении мощностей - ИФ).

Для Дальнего Востока такой механизм не годится, сказал он. Потребители ценовых зон не должны платить за ту мощность, которая к ним никогда не попадёт, заявил глава ассоциации.

"Хотелось, чтобы был конкурс, например, как КОМ НГО (конкурентный отбор мощности новых генерирующих объектов - ИФ), - заметил М.Быстров.

В целом "Совет рынка" ожидает, что первый конкурсный отбор проектов по модернизации может пройти уже осенью, сказал М.Быстров. Базовая доходность проектов составит 14%, добавил он. "Десятки ГВт подадут", - поделился он ожиданиями спроса, напомнив, что отбор смогут пройти только 3-4 ГВт в год.