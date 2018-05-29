Старейший зоопарк закрывают в Нижнем Новгороде из-за неудовлетворительного содержания животных

29.05.18 16:49

© РИА Новости. Александр Кряжев

29 мая. Interfax-Russia.ru - Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов принял решение закрыть городской зоопарк "Мишутка".

Пресс-служба нижегородской мэрии сообщает во вторник, что недавняя проверка, проведенная членами Общественной палаты Нижнего Новгорода и зоозащитниками, выявила массовые нарушения в содержании и питании животных в данном зоопарке, расположенном в парке "Приокский". Опубликованные итоги проверки получили широкий резонанс среди неравнодушных нижегородцев.

"В том виде, в котором сейчас существует зоопарк, далее он функционировать не может. Поэтому глава города принял решение о закрытии зоопарка и об увольнении директора парка "Приокский", который не смог обеспечить достойное и комфортное содержание животных", - говорится в сообщении.

Все животные будут переданы в частный зоопарк "Лимпопо". В ближайшее время на обитателей закрывающегося зоопарка будет наложен карантин, а также проведена дезинфекция.

История зоопарка "Мишутка" началась в сентябре 1997 года, когда охотники принесли в парк раненых медвежат. Для них был построен вольер, и многие нижегородцы стали навещать маленьких постояльцев.

Постепенно численность обитателей "Мишутки" росла. В 2018 году в зоопарке насчитывается более 80 видов животных.