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29.05.18 16:49
Старейший зоопарк закрывают в Нижнем Новгороде из-за неудовлетворительного содержания животных
Пресс-служба нижегородской мэрии сообщает во вторник, что недавняя проверка, проведенная членами Общественной палаты Нижнего Новгорода и зоозащитниками, выявила массовые нарушения в содержании и питании животных в данном зоопарке, расположенном в парке "Приокский". Опубликованные итоги проверки получили широкий резонанс среди неравнодушных нижегородцев.
"В том виде, в котором сейчас существует зоопарк, далее он функционировать не может. Поэтому глава города принял решение о закрытии зоопарка и об увольнении директора парка "Приокский", который не смог обеспечить достойное и комфортное содержание животных", - говорится в сообщении.
Все животные будут переданы в частный зоопарк "Лимпопо". В ближайшее время на обитателей закрывающегося зоопарка будет наложен карантин, а также проведена дезинфекция.
История зоопарка "Мишутка" началась в сентябре 1997 года, когда охотники принесли в парк раненых медвежат. Для них был построен вольер, и многие нижегородцы стали навещать маленьких постояльцев.
Постепенно численность обитателей "Мишутки" росла. В 2018 году в зоопарке насчитывается более 80 видов животных.
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