Минэкологии Красноярского края приостановило деятельность девяти лесозаготовительных предприятий из-за нарушений

29.05.18 16:52

© РИА Новости. Александр Кондратюк

29 мая. Interfax-Russia.ru - Инспекторы министерства экологии Красноярского края приостановили деятельность девяти предприятий лесной отрасли на территории региона, сообщает пресс-служба ведомства.

"В частности, четырех нарушителей, которые незаконно вывозили и складировали отходы, специалисты выявили в городе Лесосибирске. Также в Богучанском районе из-за аналогичных нарушений инспекторы приостановили деятельность пяти предприятий лесной отрасли", - говорится в пресс-релизе.

По всем фактам нарушений материалы направили в суд для принятия административных мер.

Как сообщалось, ранее инспекторы Минэкологии Красноярского края приостановили работу семи лесоперерабатывающих предприятий в Канске за нарушения ведения документооборота, незаконное складирование отходов вблизи жилых домов. Также были выявлены случаи экологического загрязнения почвы.