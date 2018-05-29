Самарские депутаты разрешили шуметь после полуночи в дни ЧМ-2018

29.05.18 17:08

© РИА Новости. Максим Богодвид

29 мая. Interfax-Russia.ru - Самарская губернская дума на заседании во вторник приняла в двух чтениях поправки в областной закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Самарской области".

Согласно пояснительной документации, планируется организация прямых трансляций 64 матчей ЧМ-2018 с использованием звуковоспроизводящих технических средств в специально предназначенных для трансляций местах. Изменения исключат из сферы действия закона действия физических и юридических лиц, связанных с подготовкой и проведением мероприятий ЧМ-2018 года.

"Учитывая, что отдельные матчи будут завершаться после 23:00 (по местному времени), законопроектом предлагается внести изменения в закон Самарской области "Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Самарской области", - заявил на заседании депутат самарской губдумы Виктор Воропаев.

Ранее сообщалось, что в рамках ЧМ-2018 года в Самаре на площади Куйбышева с 14 июня пройдет один из крупнейших среди городов-организаторов фан-фестиваль: на главной площади города сможет разместиться порядка 20 тыс. человек. Доступ на фестиваль будет бесплатным. При этом в отдельные дни, когда будет показано четыре футбольных матча, суточная посещаемость площадки может достигать 45 тыс. человек.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Самара примет шесть матчей турнира: встречи группового этапа Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания - Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала.