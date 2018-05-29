Картина Поленова "Московский дворик" впервые покинет Третьяковку для выставки в кафедральном соборе Калининграда

29.05.18 17:16

© РИА Новости. Евгения Новоженина

Калининград. 29 мая. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Государственная Третьяковская галерея впервые проведет в кафедральном соборе Калининграда выставку одной картины, сообщает пресс-служба храма.

Впервые живописный шедевр из основной экспозиции Третьяковской галереи покидает родные стены и отправляется в путешествие на запад России. В июне, во время проведения ЧМ-2018, калининградцы и болельщики увидят знаменитый "Московский дворик" Василия Поленова.

Картина будет представлена в рамках первого проекта Государственной Третьяковской галереи в Калининграде.

"Мы долго готовились к этой выставке. В Калининград приезжали специалисты Третьяковки, которые тщательно изучили все условия, включая климатические. Случай выставки одной картины, да еще такого высокого художественного уровня - беспрецедентный", - цитирует пресс-служба директора кафедрального собора Веру Таривердиеву.

"Московский дворик" - одна из наиболее известных картин В.Поленова, признанный шедевр русской живописи. Картина написана в 1878 году, имела большой успех на выставке передвижников в Москве и принесла заслуженную славу художнику.

В рамках проекта запланирована серия концертов с участием выдающихся отечественных и зарубежных музыкантов.

Как сообщалось, в рамках подготовки Калининграда к ЧМ-2018 проводится реновация объектов острова Канта, доминантой которого является кафедральный собор.

Храм был основан в 1333 году в стиле "северо-германской готики". В 1588 году с внешней стороны северного нефа соборы был возведен "профессорский склеп", в котором в 1804 году был захоронен выдающийся философ Иммануил Кант. В августе 1944 года во время налета англо-американской авиации собор был сильно разрушен. К его восстановлению приступили лишь в 1992 году. В настоящее время собор воссоздан в первозданном виде.