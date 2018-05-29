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29.05.18 17:38

FM Logistic начала строительство в Ростовской области логистического комплекса за 2,5 млрд руб

Фото пресс-службы губернатора Ростовской области
29 мая. Interfax-Russia.ru - Компания FM Logistic (Франция) приступила к строительству логистического комплекса в станице Грушевская Ростовской области, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии закладки первого камня.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе церемонии сообщил, что место для строительства логистического комплекса выбрано не случайно - рядом находится международный аэропорт "Платов", федеральная трасса М4, Ростов-на-Дону.

"Это уже не первый такой проект на территории, прилегающей к новому аэропорту. Общеизвестно, что наличие высокотехнологичных логистических комплексов – непременный атрибут для современных транспортных узлов или аэрополисов. Все соответствующие службы будут сопровождать проект до полного его завершения", - сказал губернатор.

По словам генерального директора FM Logistic Кристофа Менивара, логистический комплекс в Ростовской области будет седьмым в России из числа построенных "с нуля". Первый был построен в Долгопрудном возле аэропорта Шереметьево в 1998 году.

Площадь ростовского комплекса составит 35 тыс. кв. м. С вводом его в строй, который запланирован на конец следующего года, общая площадь логистических комплексов компании на юге страны составит 55 тыс. кв. м с учетом арендованных помещений.

Ранее сообщалось, что стоимость проекта составит 2,5 млрд рублей, том числе строительство здания комплекса - 1 млрд рублей.

К.Менивар уточнил, что 1,5 млрд рублей будет направлено на покупку оборудования. Для реализации проекта компания привлекла кредитные средства, сказал гендиректор, не уточнив, в каком именно банке. Застройщиком является дочерняя российская компания "Бати".

Губернатор Ростовской области В.Голубев и гендиректор FM Logistic К.Менивар подписали соглашение о строительстве логистического комплекса в Ростовской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018).

FM Logistic - французская семейная группа компаний, которая оказывает услуги по складскому хранению, транспортировке и управлению цепями поставок. Группа FM Logistic располагает сетью собственных складских комплексов общей площадью более 2,8 млн кв. метров в 14 странах мира, в России работает с 1994 года и является одним из лидеров российского логистического рынка.

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