Эрмитаж протестировал пропуск в музей с помощью идентификации лица

29.05.18 17:44

© РИА Новости. Алексей Даничев

29 мая. Interfax-Russia.ru - В Главном штабе Эрмитажа протестировали проход посетителей в музей без предъявления билетов, с помощью видеоидентификации, сообщает пресс-служба музея во вторник.

Для использования новой системы необходимо пройти биометрическое сканирование и купить билет в интернете. Посетителей выставок, концертов и спектаклей вместо контролёров встретят устройства видеоидентификации, таким образом, лицо человека станет его уникальным билетом в музей, говорится в сообщении.

В Эрмитаже отмечают, что в перспективе покупать билет вообще не придется - гражданам, которые открыли счет в банке удаленно с помощью Единой биометрической системы, будет достаточно дать согласие на использование биометрических данных для прохода на культурные объекты в мобильном приложении банка.

"При входе в музей банк автоматически спишет со счета стоимость билета. Весь процесс будет аналогичен регулярному платежу для оплаты, например, сотовой связи, но деньги будут списываться по факту входа в музей, театр или галерею", - говорится в сообщении.

Как отмечает замгендиректора Эрмитажа Алексей Богданов, вход в музей по биометрическим данным будет удобен для посетителей, которые имеют право на посещение музея по бесплатным билетам или по специальному предложению.

"С появлением биометрического контроля у посетителей будет выбор - стоять в очереди в кассу для предъявления документа или пройти сканирование и проходить в Эрмитаж без дополнительных проверок. Кроме того, эта технология может помочь нам бороться со спекуляцией билетами, в том числе бесплатными", - цитирует пресс-служба А.Богданова.

В Эрмитаже считают, что внедрение биометрии открывает перед учреждениями культуры новые возможности: с помощью таких технологий можно будет узнать, много ли у театра постоянных посетителей, какие временные экспозиции пользуются большим спросом и многое другое. Зная свою аудиторию, объекты культуры смогут проводить партнерские акции и делать клиентам персональные предложения.

Нс ис