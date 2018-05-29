Астраханская область до 2021г направит на развитие ОЭЗ "Лотос" более 440 млн руб

29.05.18 17:51

Фото пресс-службы Думы Астраханской области

29 мая. Interfax-Russia.ru - Астраханская область до 2021 года направит из регионального бюджета на развитие ПАО "Особая экономическая зона "Лотос" (Астраханская область) 442 млн рублей, сообщил спикер регионального парламента Игорь Мартынов во вторник в ходе выездного заседания комитета регионального парламента.

"С 2015 года на развитие особой экономической зоны выделено из областного бюджета около 350 млн рублей. На 2018 год запланировано еще 182 млн рублей, в 2019 и в 2020 годы - по 130 млн рублей. Объемы для областного бюджета - весьма значительные", - сказал И.Мартынов.

При этом глава регионального парламента отметил, что из федерального бюджета было выделено около 500 млн рублей на строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ.

""Лотос" - одна из самых молодых зон (ОЭЗ - ИФ) в РФ, в которую было вложено меньше всего средств. Однако по уровню развития и по тем показателям, которые уже достигнуты, она является одной из самых быстроразвивающихся", - отметил, в свою очередь, министр экономического развития Астраханской области Алексей Попов в ходе выездного заседания.

Ранее сообщалось, что постановление о создании ОЭЗ промышленно-производственного типа на территории Наримановского района Астраханской области было подписано в ноябре 2014 года.

В настоящее время официально статус резидента ОЭЗ "Лотос" имеет компания "Свои" (учредитель - ООО "Поликомплекс", Москва), которая планирует разместить там производство биоразлагаемых систем орошения. Общий объем инвестиций в проект - 415 млн рублей. Вторым резидентом стал крупнейший в Астраханской области "Судостроительный завод "Лотос" (структура ОСК). В октябре 2016 года экспертный совет зоны принял решение о признании резидентами зоны ООО "Атеф Русс" с проектом по созданию производства электротехнического оборудования и ООО "Мединтех" (Москва), планирующего вложить около $10 млн в создание производства одноразовых шприцев. ООО "Гекса-Лотос" (Астраханская область) планирует вложить 330 млн рублей в проект по выпуску геосинтетики. Кроме того компания "Морское композитное судостроение" планирует вложить около 1,6 млрд рублей в производство инновационных маломерных судов специального назначения и имеет статус резидента.