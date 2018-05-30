Более 35 км временной разметки появится на дорогах Москвы к ЧМ по футболу

30.05.18 08:59

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

30 мая. Interfax-Russia.ru - Наносить временную разметку на дорожное полотно к Чемпионату мира по футболу начали в Москве, сообщил заместитель мэра города Петр Бирюков "Интерфаксу" в среду.

"Уже к 5 июня специалисты комплекса городского хозяйства планирует завершить все работы. Временная белая и оранжевая разметка необходима для организации движения автомобилистов вблизи объектов, где пройдут мероприятия в рамках чемпионата" - сказал П.Бирюков.

Он уточнил, что белую разметку используют для организации выделенной полосы на дублере Волоколамского шоссе, а также от дублера до временных парковок стадиона "Спартак" на Тушинском поле.

"Здесь планируется нанести около 11 км новых сплошных, прерывистых и поперечных линий и почти 100 кв. метров элементов сложной конфигурации. Также белая разметка для организации парковочных зон и движения автотранспорта появится на территории стадионов", - сообщил заммэра.

По его словам, временную оранжевую разметку нанесут на улицах, прилегающих к территории стадионов "Лужники" и "Спартак".

Кроме того, по информации П.Бирюкова, на нескольких улицах в районе Лужников нанесут порядка 20 км временной оранжевой разметки, в районе стадиона "Спартак" - еще почти 1,5 км.

Более 2,5 км временной оранжевой разметки появится на объектах, предназначенных для передвижения болельщиков: проспекте Вернадского, ул. Косыгина, ул. Лебедева, Ломоносовском и Мичуринском проспектах, добавил заммэра.