Первый в России Музей оловянного солдатика открывается в Петербурге

30.05.18 09:02

© РИА Новости. Александр Гальперин

30 мая. Interfax-Russia.ru - В бывшем домике смотрителя Суворовского музея Петербурга в среду открывается первый в России Музей оловянного солдатика.

Как сообщает пресс-служба музея, основой коллекции солдатиков Музея Александра Суворова стали собрания М.Люшковского и А.Любимова, переданные в дар в 1966 году. С тех пор фонд музея постоянно пополняется и ныне насчитывает более 60 тысяч фигурок. В 70-е - 80-е годы добавилась передвижная выставка "Страницы боевого прошлого", посвященная военной истории от взятия Трои до Великой Отечественной войны.

В 2017 году коллекция пополнилась уникальной реконструкцией последнего парада Российской императорской гвардии 1914 года на Марсовом поле, насчитывающей 2564 солдатика.

Новый музей состоит из шести залов. Доминантой зала "Суворов" стал гранд-макет "Переход Суворова через Альпы", созданный прославленным российским художником-гравером Владимиром Нуждиным.

"Третий зал знакомит с историей и жизнью оловянной миниатюры. Специальная механика заставляет проноситься эпохи, звучит рассказ о появлении миниатюры - от Древнего Мира до Первой Мировой Войны. Рядом на подиуме - стол Мастера, он же - стол Коллекционера. Видеопроекция дает возможность воочию проследить путь кусочка олова из рук мастера через руки художников, упаковщиков, до рук коллекционера", - говорится в сообщении.

В четвертом зале располагается Кукольный театр. При помощи мультимедийных технологий, специального освещения и механики, музыкально-шумового оформления перед зрителями оживут персонажи знаменитой сказки Андерсена "Стойкий оловянный солдатик".

В пятом зале витринные стеллажи из красного дерева создают атмосферу старинной библиотеки. Восемь диорам посвящены истории Русской армии.

"В последнем зале представлен уникальный макет последнего парада Российской императорской гвардии1914 года на Марсовом поле. Русский мастер Георгий Иванов более тридцати лет в эмиграции создавал это произведение", - говорится в сообщении.