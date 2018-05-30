Один человек погиб и один пострадал при столкновении тепловоза с грузовиком под Волгоградом

30.05.18 09:17

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

30 мая. Interfax-Russia.ru - Маневровый тепловоз столкнулся с грузовиком в городе Волжский Волгоградской области, один человек погиб, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Дмитрий Уланов.

"Сегодня около 7:30 мск поступило сообщение о столкновении на нерегулируемом железнодорожном переезде в промышленной зоне города Волжского маневрового тепловоза с грузовым автомобилем FOTON", - сказал Д.Уланов.

Он отметил, что в результате инцидента один человек погиб, еще один травмирован. Пострадавшего извлекали из покореженного автомобиля при помощи гидравлического инструмента.