Огонь в петербургском "Пассаже" локализован на площади 80 кв. м

30.05.18 09:24

© РИА Новости. Игорь Онучин

30 мая. Interfax-Russia.ru - Распространение огня в торговом центре "Пассаж" в центре Санкт-Петербурга остановлено, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС во вторник вечером.

"Пожар локализован на площади 80 кв.метров. Все люди из здания эвакуированы. Из здания выведено 480 человек. Никто не пострадал", - сказали в главке.

Пожарные понизили ранг возгорания до рядового.

Как сообщалось, крупный пожар возник во вторник вечером в универмаге "Пассаж" по адресу Невский проспект, дом 48. Ему был присвоена повышенная - третья категория. В МЧС уточняли, что горит "надстройка на кровле на площади 80 кв. метров".

"Очаг пожара располагается на кровле здания. Задымление внутрь быстро проникнуть не успело. Это дало возможность спокойно и без паники эвакуировать всех посетителей и сотрудников", - рассказали "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧС.

На место выехали от МЧС 24 единицы техники и 107 человек личного состава.

Пассаж - часть исторического наследия Санкт-Петербурга, один из старейших и крупнейших торговых домов в городе. Расположен по адресу: Невский проспект, д.48. Здание было построено в 1846-1848 годах архитектором Р.Желязевичем по заказу тогдашнего владельца земельного участка графа Я.Эссен-Стенбок-Фермора. В 1899-1901 годах здание было перестроено архитектором С.Козловым и стало 4-этажным. В 1933 году "Пассаж" превратился в государственный универмаг, в 1941-1947 годах его закрывали на консервацию, а в 1961 году в "Пассаже" открылся первый в СССР универмаг для женщин. В 1992 году универмаг "Пассаж" был акционирован, а в 2011 году приобретен инвестиционным фондом Jensen Group.