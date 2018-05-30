Еще 15 станций метро откроют в Москве до конца года

30.05.18 09:47

© РИА Новости. Виталий Белоусов

30 мая. Interfax-Russia.ru - До конца года в столице планируется открыть еще 15 станций метро, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в среду.

"В этом году мы уже открыли восемь станций метро. В наших планах открытие еще 15 станций и нескольких депо в этом году", - сказал М.Хуснуллин.

Он напомнил, что в Москве действует масштабная программа по строительству метро. "Фактически к 2025 году протяженность линий метро будет удвоена. Новые линии и станции придут в те районы, откуда раньше было сложно выехать", - отметил заммэра.

В планах столичных властей на этот год открытие участка Кожуховской и Калининско-Солнцевской линий метро, новых станций на Большой кольцевой и Замоскворецкой линиях. Всего в строительстве метро в Москве задействовано более 30 тоннелепроходческих комплексов и 50 тысяч человек.