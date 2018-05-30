Прокуратура Якутии выявила более 500 нарушений в деятельности регионального министерства спорта

30.05.18 10:01

© РИА Новости. Евгений Биятов

30 мая. Interfax-Russia.ru - Выявлено свыше 500 нарушений закона по результатам проверки исполнения законодательства в сфере популяризации физкультуры и спорта среди детей, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

"Принято более 260 актов прокурорского реагирования, возбуждено 65 административных дел", - говорится в сообщении.

Среди выявленных нарушений, попытка закрыть спортзал в Верхоянском районе, работа спорткомплексов в отсутствие заключений органов пожарного и санитарного надзора, отсутствие необходимого спортивного оборудования. В ряде районов нашлись преподаватели с судимостью, которые работали с детьми.

Прокуратура также предъявила претензии к деятельности регионального Минспорта, специалисты которого, по мнению проверяющих, не следят за состоянием материально-технических ресурсов и уровнем профессиональной подготовки тренеров и учителей.

"Установлено отсутствие контроля за целевым использованием средств субсидии, выделенных из государственного бюджета республики одному из клубов в сумме более 17 млн рублей на цели развития командных игровых видов спорта", - сообщает прокуратура Якутии.

По всем выявленным нарушениям приняты меры реагирования, в том числе внесено представление в адрес министерства спорта республики. Устранение нарушений находится на контроле органов прокуратуры.