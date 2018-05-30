Три человека погибли в упавшем в реку автомобиле в Карелии

30.05.18 10:04

© РИА Новости. Игорь Подгорный

30 мая. Interfax-Russia.ru - В Беломорском районе Карелии автомобиль упал в реку, погибли три человека, сообщает региональное управление ГИБДД.

"29 мая около 16.45 мск на 9 км автодороги Сумпасад - Колежма водитель автомобиля" Шевроле Нива" не справился с управлением, в результате чего произошел съезд машины в реку", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в автомобиле находились пять человек. В аварии три человека погибли - двое мужчин и женщина.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства случившегося и личности погибших.