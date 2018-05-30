Режим ЧС введен в районе Хакасии из-за размытой паводком дороги

30.05.18 10:07

© РИА Новости. Виталий Аньков

30 мая. Interfax-Russia.ru - Паводковые воды размыли дорогу в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия, сообщает пресс-центр правительства региона в среду.

"Принимаются экстренные меры по ликвидации ЧС, вызванной разрушением дорожного полотна автодороги Сарала - Приисковое по направлению от села Орджоникидзевское до села Приисковое. В целях ликвидации последствий пропуска паводковых вод на территории района введен режим "Чрезвычайная ситуация"", - говорится в сообщении.

Дорожники отсыпают размытый участок дороги и укрепляют откосы насыпи скальным материалом, чтобы не допустить дальнейший размыв автодороги.

Отмечается, что осадки и резкое потепление значительно повлияли на гидрологическую обстановку в регионе - уровни воды в реках региона повысились. Не исключается подтопление пониженных участков местности. Глава региона Виктор Зимин дал указания принимать незамедлительные меры по обеспечению безопасности при достижении опасных отметок на реках.