Полицейские изъяли у жителя Челябинска почти 5 кг героина

30.05.18 10:25

© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ

30 мая Interfax-Russia.ru - Сотрудники Полиции изъяли у задержанного на автодороге "Меридиан" в Челябинске местного жителя почти пять килограммов героина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД в среду.

При осмотре автомобиля "Лада" оперативники управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков обнаружили 600 граммов героина. Еще столько же изъяли из тайника. Позднее во время обыска в квартире подозреваемого нашли еще 3,7 кг героина.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 (приготовление к незаконному сбыту наркотического средства). Мужчина водворен в изолятор временного содержания.

Отмечается, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за использование заведомо подложного документа (ч.3 ст.327 УК РФ).