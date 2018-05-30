Музеи Саранска перейдут на круглосуточный режим работы во время ЧМ-2018

30.05.18 11:14

© РИА Новости. Юлия Честнова

30 мая. Interfax-Russia.ru - Ночи футбола пройдут в музеях Саранска (Мордовии) во время Чемпионата мира по футболу.

На сайте Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи сообщается, что в дни проведения матчей в городе учреждение будет работать в круглосуточном режиме. К акции присоединятся республиканский объединенный краеведческий музей, а также мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг.

В неигровые дни - с 12 июня по 15 июля - работа трех музеев будет продлена до 20:00, отмечается в сообщении.

Учреждения подготовят специальные выставки: в частности, в краеведческом музее жителям и гостям города будет представлена экспозиция плакатов всех ЧМ по футболу, начиная с 1930 года, а в музее изобразительных искусств состоится дегустация продуктов здорового питания.

Летом в Саранске должны пройти четыре матча группового турнира ЧМ-2018: 16,19,25 и 28 июня.