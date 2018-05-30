Власти призывают москвичей по возможности отказаться от поездок по городу из-за шквалистого ветра

30.05.18 11:19

© РИА Новости. Максим Блинов

30 мая. Interfax-Russia.ru - Москвичей просят в среду отказаться от поездок по городу на личных автомобилях и пересесть на общественный транспорт в связи с усилением ветра.

"В ближайшие часы ожидается сильный ветер. По возможности, отложите поездки по городу, а в случае крайней необходимости пользуйтесь общественным транспортом", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.

В ведомстве также призывают автолюбителей парковать машины вдали от деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций.