Переправа в Крым заработала после почти 18 часов простоя из-за ветра, скопились почти 700 грузовиков

30.05.18 11:34

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

30 мая. Interfax-Russia.ru - Паромы в проливе между полуостровом Крым и Краснодарским краем восстановили движение в среду утром, переправа не работала из-за сильного ветра с середины дня вторника, сообщил "Интерфаксу" представитель оператора - компании "Морская дирекция".

"Переправа закрылась в 14:40 мск 29 мая, заработала около 8.20 мск 30 мая. Со стороны порта "Кавказ" - 300 грузовых автомобилей, со стороны порта "Крым" - 370 грузовиков", - сказал собеседник агентства.