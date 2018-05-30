Шесть сельских ФАПов откроют в Тульской области в 2018 году

30.05.18 11:37

© РИА Новости. Константин Чалабов

30 мая. Interfax-Russia.ru - Строительство шести фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) планируется завершить в 2018 году в Тульской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе облправительства.

"Подписать контракты планируется до 2 июля. В сентябре-октябре - ввод в эксплуатацию", - сказал сотрудник пресс-службы.

В нынешнем году прием пациентов начали 13 новых ФАПов, в том числе восемь модульных. Все медпункты обеспечены специалистами.

В настоящее время идет благоустройство прилегающих территорий учреждений здравоохранения. При этом пять ФАПов, построенных по региональному проекту, благоустроены подрядчиком в рамках контракта.

"Жители населенных пунктов, где построили и установили ФАПы, не только благодарят за предоставленную возможность получить медицинскую помощь и консультации, но и помогают благоустройству", - отметил представитель облправительства.

По словам сотрудника пресс-службы, губернатор Тульской области Алексей Дюмин отмечает, что работу ФАПов необходимо держать на контроле.

"Важно, чтобы все построенные фельдшерско-акушерские пункты оказывали качественные медицинские услуги гражданам, отвечали всем требованиям по оснащению необходимой техникой и медицинскими препаратами", - подчеркивает А.Дюмин.

В настоящее время в регионе действует 337 фельдшерско-акушерских пунктов.