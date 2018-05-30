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30.05.18 12:03

Ущерб от паводка в Якутии, предварительно, превышает 1 млрд рублей

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
30 мая. Interfax-Russia.ru - Врио главы Якутии Айсен Николаев заявил, что предварительный размер ущерба от паводка в регионе превышает 1 млрд рублей.

"Уже оцененный ущерб порядка 1,19 млрд. рублей. Ущерб по населенным пунктам Кобяйского, Серднеколымского, Верхнеколымского улусов еще не подсчитан", - сообщил в среду журналистам А.Николаев.

Он отметил, что в результате "разрушительного наводнения" тысячи людей потеряли имущество, множество домов пострадало, разрушены сотни километров внутрипоселковых, муниципальных, региональных дорог.

Также врио главы Якутии отметил, что первый указ, подписанный им на новом посту, связан с преодолением последствий паводка.

"Я дал конкретные поручения республиканским органам власти, в первую очередь, правительству республики, по незамедлительному решению тех проблем, которые сегодня есть. Есть там и рекомендации в органы федеральной власти, которые действуют на территории Якутии, в части преодоления последствий, хозяйствующим субъектам, муниципальным образованиям", - отметил А. Николаев.

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