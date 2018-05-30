Власти Башкирии намерены стимулировать производителей и переработчиков молока к долгосрочным контрактам

30.05.18 12:08

© РИА Новости. Сергей Пятаков

30 мая. Interfax-Russia.ru - Молочная отрасль Башкирии, лидера РФ по производству молока, испытывает кризис, региональный Минсельхоз разрабатывает меры для перехода молокоперерабатывающих предприятий на долгосрочные контракты с аграриями.

"(Региональный - ИФ) рынок молочной продукции недоразвит, базируется на остатках советского прошлого, а новой стратегии развития, как в Европе, у нас нет. В Минсельхозе (Башкирии - ИФ) будем настаивать на долгосрочных контрактах - минимум на 3 года - между производителями молока и его переработчиками", - сказал заместитель премьер-министра регионального правительства Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании в министерстве в среду.

В настоящее время цены на молоко в регионе и в стране нестабильны, снижаются, однако "дна еще не достигли". "Пока нет понимания формулы ценообразования на сырое молоко, и это вопрос индивидуальных переговоров сторон, до конца этого года мы ее выработаем", - отметил И.Фазрахманов.

"Состояние у наших (башкирских - ИФ) аграриев становится достаточно сложным. Существенно выросла цена на горюче-смазочные материалы, у аграриев элементарно заканчиваются оборотные средства на проведение кормопроизводства. Поддержкой производителям могла бы стать оплата за сданное переработчикам молоко, но и здесь у нас начали копиться долги", - посетовал И.Фазрахманов.

Участники совещания признали, что закупочная цена на сырое молоко у производителей в республике - одна из самых низких в России, 15-16 рублей. Это вынуждает мелкие хозяйства "пускать скот под нож, сокращая поголовье".

По словам вице-премьера, эффективной мерой по стимулированию долгосрочных договоров между производителями и переработчиками могут стать "льготные кредиты для сельхозтоваропроизводителей и нововведение - льготные кредиты на реконструкцию и модернизацию молзаводов". "Эти деньги увидят те, кто заключит долгосрочные контракты", - заявил вице-премьер.

Он добавил, что в настоящее время, помимо финансовых проблем, усугублению ситуации способствует и негативный информационный фон: "Повсеместно говорят, что молоко - это вредно, неправильно, так как в нем много добавок, например, пальмового масла".

"Минсельхоз раньше этим не занимался, но теперь придется нам тоже разъяснять, что произведенное на нашей территории молоко не только не вредно, но и полезно, запускать соответствующую рекламу", - сказал вице-премьер.