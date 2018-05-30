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30.05.18 12:24
Ливни, шквалистый ветер и снег ожидаются в Прикамье
В среду и четверг на территории региона прогнозируется облачная погода с прояснениями, дожди, местами сильные, днем по северу края - со снегом. Порывы ветра могут достигать 17-22 м/с.
В связи с этим спасатели рекомендуют избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и незакрепленными конструкциями.
Как сообщается на сайте ГИС-центра Пермского госуниверситета (ПГНИУ), за двое суток может выпасть до 40-45 мм осадков.
"В ночь на 1 июня мокрый снег ожидается уже на большей части края, в том числе и в Перми. Среднесуточная температура воздуха 1 июня будет ниже нормы на 10 градусов (...) Максимальная температура (днем - ИФ) ожидается в пределах от +3 до +7 градусов", - говорится в сообщении.
По данным ГИС-центра, последний раз снег в июне в Перми выпадал 5 июня 2004 и с 3 по 5 июня 2007 года, по Пермскому краю также местами наблюдался снег в июне 2008 и 2011 годов.
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